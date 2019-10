N’abattez pas cette femelle orignal qui a été sauvée

Dix ans après sa création, ce regroupement compte près de 130 passionnés de la chasse. Malgré leur nom, leurs fidèles compagnons sont entraînés à pister le gros gibier blessé grâce à l’odeur de l’hormone sécrétée par ce dernier et non le sang.

« Le but ultime est d’éviter des situations où l’animal se sent pourchassé et se tourne contre le conducteur de chien de sang ou le chasseur, et d’abréger ses souffrances », explique la conductrice expérimentée de chien de sang.