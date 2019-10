Présidence et ennuis de santé: Bernie Sanders doit-il demeurer dans la course?

Dès l’annonce des ennuis de santé de Bernie Sanders je n’ai pu faire autrement que de penser à son âge.

Personne n’est à l’abri de la maladie et on s’attendait (ce n’est pas une obligation) même d’un jeune président comme Barack Obama à ce qu’il présente un bilan de santé annuel.

Si Bernie Sanders continue d’engranger une quantité appréciable de donations, il accuse malgré tout un retard sur Joe Biden et Elizabeth Warren. Comme la sénatrice du Massachussetts a le vent dans les voiles, je ne vous cacherai pas avoir pensé que des problèmes de santé bien réels constitueraient un bon motif d’abandon pour le sénateur du Vermont. Une porte de sortie plus qu’honorable maintenant que son mouvement a déjà modifié durablement l’agenda du parti. Un parti qui lui préfère d'ailleurs bien d'autres candidats. Non seulement on juge que Sanders est trop radical, on doute aussi de sa véritable allégeance. Après tout Sanders siège comme indépendant.

Après ces premières réactions, je me suis souvenu que d’autres hommes politiques avaient éprouvé des problèmes de santé aussi graves ou plus graves que ceux de Sanders.

S’il est vrai que le contexte politique n’est plus le même, en se limitant au 20e siècle nous pourrions déjà citer les cas de Franklin D. Roosevelt, Dwight Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon Johnson ou Ronald Reagan.

Le seul cas de Roosevelt est fascinant. Grandement affecté par la maladie avant sa campagne présidentielle, il effectuera un retour triomphant en 1932 et deviendra le seul président à être élu à quatre reprises. C’est lui qui publicisera son dossier médical pour rassurer ses concitoyens. S’il meurt subitement au début du quatrième mandat, on ne peut assurément pas croire que son état de santé l’a empêché de gouverner en pleine crise économique ou de diriger le gouvernement pendant la Deuxième Guerre.

La photographie qui coiffe ce billet le représente en fauteuil roulant. Si Roosevelt a accepté de dévoiler le contenu de son rapport médical, il n'a cependant jamais voulu qu'on le montre dans son fauteuil. FDR considérait qu'on aurait alors projeté l'image d'un homme diminué et non celle d'un leader fort. Vous aurez deviné que la statue le présentant ainsi a été réalisée bien après sa mort. Son installation à Washington a d'ailleurs suscité des débats.

Espérons malgré tout que Bernie Sanders réfléchira sérieusement aux risques encourus, lui qui a déjà annoncé son intention de participer au prochain débat du 15 octobre.