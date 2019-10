Riche automne de nouveautés à QUB radio

L'ajout de nouveautés se poursuit sur les ondes de QUB radio avec la diffusion de plusieurs balados diversifiés cet automne.

Déjà, les auditeurs peuvent obtenir une couverture abondante de la présente campagne électorale en écoutant «Fédérales 2019». Cette production regroupe une analyse détaillée des discours des candidats fédéraux avec «La voix des politiciens» et le meilleur des entrevues qu'ils ont livrées.

Il est aussi possible de découvrir le point de vue des personnes racisées du Québec sur différents sujets et d'en apprendre davantage sur les enjeux liés à la diversité grâce à Vanessa Destiné et Dalila Awada qui animent le rendez-vous «Pigments forts».

COURTOISIE QUB RADIO

Outre l'actualité, le passé de notre province a la part belle. Le parolier Pierre Huet (les succès «Ginette» et «Le blues d'la métropole») revient sur le paysage culturel de la province durant les 40 dernières années pour «Paroles de Pierre Huet», alors que l'homme de radio Gilles Proulx replonge les auditeurs dans plus d'un siècle d'histoire avec «La radio, premier influenceur».

COURTOISIE QUB RADIO

Bientôt dévoilés

À ses récentes arrivées de QUB radio se grefferont bientôt des occasions de parler de hockey, d'automobile et de crime non résolu.

Dès ce mardi, alors que la saison 2019-2020 de la Ligue nationale de hockey en est à ses balbutiements, les amateurs de notre sport national pourront apprécier les échanges entre Nicolas A. Martineau, Mikaël Lalancette et Jean-François Chaumont qui donneront corps à «Shoot! Le balado du hockey».

COURTOISIE QUB RADIO

Puis, il sera possible de prendre la route dès le 15 octobre en écoutant «Au volant avec Gabriel Gélinas», un rendez-vous destiné aux passionnés de voitures durant lequel les grandes marques et modèles reviendront au goût du jour.

Impossible également de ne pas parler de crime non résolu, comme celui de la Sherbrookoise Louise Chaput assassinée en novembre 2001 au mont Washington, dans le New Hampshire. Les circonstances mystérieuses de cette agression sauvage seront abordées à compter du 5 novembre par l'équipe de «Synthèse – Le cas Louise Chaput».

Les retours

QUB radio compte également actuellement sur le retour de titres forts afin de muscler sa programmation automnale.

Richard Martineau et Sophie Durocher poursuivent leurs invitations à manger avec eux le temps de «Devine qui vient souper?» alors qu'Emmanuelle Latraverse s'entretient avec d'autres personnalités politiques dans «Emmanuelle présente».

Pour sa part, Mathieu Bock-Côté mène d'autres longues entrevues lors de son rendez-vous «Les idées mènent le monde», pendant que Charles Trahan et son équipe vulgarisent d'autres sujets grâce à leur format «En 5 minutes».

Pour les détails des émissions proposées à QUB, on se rend au www.qub.radio.