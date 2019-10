Tennis: bonne journée pour les Canadiens à Shanghai

Les Canadiens Denis Shapovalov et Vasek Pospisil ont tous deux remporté leur match de premier tour au tournoi de Shanghai, lundi.

Shapovalov a eu raison de l’Américain Frances Tiafoe en deux manches de 6-4 et 6-2 malgré six doubles fautes. Le 36e joueur mondial a mis seulement 1 h 16 min pour vaincre son rival de 21 ans qui est classé 51e par l’ATP.

L’Ontarien aura toute une tâche au deuxième tour, car il se mesurera au meilleur joueur de la planète, le Serbe Novak Djokovic. Ayant obtenu un laissez-passer, celui-ci a remporté ses deux duels en carrière face à l’athlète de l’unifolié.

Pour sa part, Pospisil a surpris l’Argentin Diego Schwartzman, 14e tête de série de la compétition, en deux sets de 7-6 (2) et 6-2. Issu des qualifications, le vainqueur a dominé 11-3 au chapitre des as et a réalisé deux bris. Détenteur du 248e rang du circuit professionnel, le Britanno-Colombien aura le Portugais Joao Sousa (63e) comme prochain adversaire.

Par ailleurs, le Québécois Félix Auger-Aliassime (19e) amorcera le tournoi en croisant le fer avec le qualifié kazakh Alexander Bublik (54e) pendant la nuit de lundi à mardi.