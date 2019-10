Un marché saisonnier privilégié dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

MONTRÉAL – Un marché public saisonnier pourrait voir le jour dès l’été 2020 dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, à Montréal.

En dépit de plusieurs initiatives pour mieux desservir des déserts alimentaires, «on voit qu’il y a encore un appétit pour un marché public» dans l’arrondissement, a expliqué la mairesse Émilie Thuillier.

Pour l’instant, l’emplacement exact d’un éventuel projet pilote de marché saisonnier n’a pas encore été déterminé.

Cela dit, l’arrondissement devra certainement contribuer financièrement pour assurer le succès d’un tel projet, a confirmé Mme Thuillier.

Pas permanent

En outre, l’établissement d’un marché permanent est écarté par la mairesse, qui cite notamment l’ampleur des investissements requis et la disponibilité des sites.

Selon une étude de préfaisabilité sur l’aménagement d’un marché public dans l’arrondissement, dévoilée à la fin du mois de septembre, l’investissement nécessaire pour mettre sur pied un marché saisonnier se situe entre 250 000$ et 2 M$. Pour un marché permanent, la facture dépasse les 10 M$.

«À l’arrondissement, par année, on a 7 M$ pour refaire toutes les rues, tous les parcs, réparer tous les bâtiments et acheter des bancs, etc.», a mentionné Mme Thuillier, pour donner une échelle de grandeur. «On voit tout de suite que 10 M$ pour construire un marché, c’est impossible à court terme et même à moyen terme.»

Malgré la popularité des marchés publics, dont le nombre a triplé au Québec au cours des dix dernières années, le quart des nouveaux marchés ferment après une première année, indique l’étude de préfaisabilité. Et la moitié des nouveaux marchés mettent la clef sous la porte après sept ans.

Ainsi, une attention particulière devra être portée à la viabilité d’un marché avant qu’il soit mis en place, a souligné Mme Thuillier.