Un système de corruption à Terrebonne, selon le ministère public

L’ancien maire Jean-Marc Robitaille et des amis auraient tiré profit des fusions municipales en 2001 et de la croissance de la population pour établir et maintenir un système de corruption à Terrebonne.

C’est la thèse qu’entend démontrer le ministère public, a indiqué ce lundi le procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) Martin Duquette, en ouverture du procès pour corruption et abus de confiance de Robitaille, de son ex-chef de cabinet Daniel Bélec, de l’ex-directeur général de la Ville Luc Papillon et de l’entrepreneur Normand Trudel au Palais de justice de St-Jérôme.

Pour faciliter la corruption, des voyages de pêche et de plaisirs, notamment à Las Vegas, des ristournes en argent comptant totalisant des centaines de milliers de dollars et des travaux (effectués au chalet du maire Robitaille) étaient notamment offerts, selon le DPCP.

Plus de trente témoins doivent être entendus lors de ce procès, a indiqué le DPCP.

Selon la police, Robitaille, Bélec et Papillon « recevaient d’importants avantages personnels en échange, entre autres, de changements de zonage ou d’informations privilégiées dans le cadre d’appels d’offres de la Ville ».