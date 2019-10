Une famille à la mode

L’entreprise M/2 Boutiques dévoilait récemment en grande pompe sa nouvelle boutique au Centre Rockland dans la région de Montréal. Un investissement de deux millions de dollars pour cet immense walk-in de 9500 pi2 qui abrite les grands noms de la mode internationale comme Hugo Boss, Tiger of Sweden, Paul & Shark, Eton, Lacoste, etc.

Tout a été pensé en fonction de l’expérience client : luminaires suspendus, mannequins supportés par des visuels, marbres et bois haut de gamme...

« C’est beaucoup d’argent, mais il faut que ça cadre avec le produit que tu vends. C’est comme si toi tu vendais un produit haut de gamme en étant habillé tout croche, ça ne marcherait pas ! », image Émilie Mercier, vice-présidente et copropriétaire de l’entreprise.

« Mon père vient d’Abitibi. À 15 ans, il est tombé en amour avec une boutique là-bas et il est allé porter son CV une quinzaine de fois, jusqu’à ce qu’on l’embauche. Dans ce magasin, il a rencontré son mentor, qui l’a formé de A à Z », raconte Émilie Mercier.

Quelques années plus tard, Marc et son épouse ont déménagé à Mont-Saint-Hilaire et ouvert une première boutique sur la Rive-Sud.