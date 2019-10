[VOX-POP] Pensez-vous qu’une autre réforme de notre système d’éducation serait bénéfique ?

L’état des écoles en décrépitude, le ratio élevé d’élèves par classe, le manque de professeurs et de spécialistes : le système scolaire québécois est dans un piteux état.

Afin de pallier les lacunes actuelles, la CAQ prévoit une restructuration du système scolaire québécois cet automne.

Cette réforme vise à créer des centres de services aux écoles pour remplacer les commissions scolaires et à abolir les élections scolaires. Aussi, les écoles avec un plus grand nombre d’élèves bénéficieront d’un plus gros budget. Le but : donner de l’autonomie aux écoles tout en donnant de meilleurs services aux élèves.

Aujourd’hui, on pose la question : pensez-vous qu’une autre réforme de notre système d’éducation serait bénéfique ?