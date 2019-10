DANAKAS, Philippe



À Montréal, le 30 septembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Philippe Danakas, époux de feu Mme Thérèse Emond.Il laisse dans le deuil ses enfants Hélène (Denis), Michel (Denise) et Stéphane (Nancy), ses petits-enfants Sébastien, Alexandre, Philippe, Stéphanie, Maude et Mathis, son arrière-petit-fils Émile, ses soeurs Georgette et Liliane ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 10 octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h, au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le vendredi 11 octobre à 11h, en l'église Saint-Sylvain, 750, boul. St-Sylvain, Laval.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies mentales seraient appréciés.