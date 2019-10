BENOIT, Fernande



À Montréal, le 3 octobre 2019, est décédée, à l'âge de 73 ans, Mme Fernande Benoit, fille de feu Rhéa Meunier et feu Charlemagne Benoit.Elle laisse dans le deuil son conjoint, Yvon Doiron, ses enfants Chantal (Sylvain), Martin (Gabrielle) et ses quatre petits-enfants Ophélie, Pénélope, Simone et Henri.Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs Denise, Germain (Louise), Clément (Lise), Jacqueline (André), la famille de son conjoint (Annie, Daniel, et leurs familles) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au salon :le jeudi 10 octobre, à partir de 17h.