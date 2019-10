LARAMÉE, Madeleine, S.S.A.



(Soeur Marie-Louis-Bernard)À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 5 octobre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée Soeur Madeleine Laramée, S.S.A. Originaire de Montréal, elle était la fille de feu Ovide Laramée et de feu Bernadette Monette.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, son frère Claude (feu Lise Dionne) et plusieurs neveux et nièces.Elle sera exposée à la :DES SOEURS DE SAINTE-ANNE745, AVENUE ESTHER-BLONDIN, LACHINE(angle 18e Avenue et Provost)jeudi le 10 octobre 2019. Le salon funéraire sera ouvert à compter de 10 h. Les funérailles auront lieu le même jour en la chapelle de la Maison mère à 13 h 30. Prière de ne pas envoyer de fleurs.