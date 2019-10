C’est enfin la saison des ventes d’entrepôt! Cet automne, les chasseurs d’aubaines pourront profiter de plusieurs ventes d’entrepôt, de ventes d’échantillons ou encore de liquidations de fermeture. Encore une fois, je suis à votre service pour vous tenir au courant des meilleures liquidations qui battent leur plein, un peu partout en ville.

Voici donc cinq ventes à ne pas manquer, au mois d’octobre.

1. La traditionnelle vente d’échantillons de Rudsak

C’est sans surprise que la griffe québécoise Rudsak vous ouvre les portes de son bureau chef pour vous recevoir à la grande vente automnale d’échantillons. Le grand public est donc convié à profiter des rabais allant jusqu’à 50% sur les manteaux d’hiver, les sacs, les vestes en cuir, les bottes et les accessoires. On craque pour les nouveaux modèles de doudounes et de parkas qui seront aussi soldés! Veuillez prendre note qu’un stationnement gratuit est disponible au 99 rue Chabanel et que tous les modes de paiement sont acceptés. *Du 16 au 20 octobre prochain : 9400, boulevard Saint-Laurent, suite 300, Montréal

2. La Grande Braderie de Mode québécoise est de retour en ville

Saviez-vous que la Braderie de Mode québécoise souligne, cette année, ses 25 ans et sa 50e édition? Pour l’occasion, la Grande Braderie fait les choses en grand avec tapis rouge, surprises et festivités. C’est aussi l’événement très attendu pour se procurer des vêtements québécois et encourager des designers de chez nous, comme Mackage, Pajar, Matt & Nat, Anne-Marie Chagnon ou encore Iris Setlakwe, à des prix très raisonnables. Les visiteurs pourront justement s’attendre à des économies, allant jusqu’à 80 % des prix courants. Jamais la mode québécoise n’aura été aussi abordable! *Du 17 au 20 octobre au Marché Bonsecours – 350, rue Saint-Paul Est, Montréal

3. Le Vente-O-Thon de la vente de fermeture de Forever 21

Nous avons tous été sous le choc en apprenant la semaine dernière la nouvelle qui a eu l’effet d’une bombe dans le monde de la vente au détail : Forever 21 ferme boutique au Canada. Toutefois, pour se consoler, qui dit fermeture dit aussi vente de liquidation. La bannière organise donc une super Vente-O-Thon, qui solde les vêtements de 2 $ à 15 $. Cette semaine, la chaîne américaine de prêt-à-porter prévoit donc tout liquider dans ses 44 magasins à travers le pays. À Montréal, sur la rue Sainte-Catherine, les traqueurs de bonnes affaires auront le choix de deux emplacements : soit au coin de la rue de La Montagne ou encore à la Place Montréal Trust. Bon shopping! * Jusqu’à la fermeture définitive – 677, rue Sainte-Catherine Ouest ou 1255, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal – web : www.forever21.com

4. Premium Retail Group récidive avec sa vente North Face, Vans, Pajar

Encore une fois, l’automne nous amène son lot de ventes d’entrepôt au Premium Retail Group ! Cette fois-ci, il sera l’hôte d’une vente d’échantillons de 10 jours mettant en vedette les marques reconnues pour les sports d’hiver, comme The North Face, Helly Hansen, Vans, Rossignol, ODLO, Herschel, Billabong et Pajar. Hommes, femmes et enfants pourront obtenir jusqu’à 75% de rabais sur divers articles : manteaux, leggings, bottes, T-shirts, camisoles et accessoires. À noter que l’entrepôt a déménagé de Ville Saint-Laurent à Mont-Royal. *Du 16 au 27 octobre : 5582, chemin Côte-de-Liesse, Mont-Royal, Montréal

5. NH Salvage inc vous ouvre les portes de sa Caverne d’Ali Baba

Découvrez le secret le mieux gardé de Montréal : NH Inc, une vraie caverne d’Ali Baba! Cette entreprise de récupération reçoit des arrivages quotidiens et liquide sa marchandise à très bas prix. Que vous soyez à la recherche de vêtements, de manteaux, de bottes, d’articles pour la maison et ou encore de produits de beauté, on y trouve tout, tout, tout! Par exemple, mettez la main sur de vrais petits trésors comme des cravates haut de gamme, griffées Michael Kors ou Ralph Lauren, à 10 $, des bottes Sorel à partir de 60 $ ou encore un manteau pour homme Alexander Wang à seulement 120 $. *Jusqu’à l’épuisement des stocks : 7155, route Transcanadienne Ouest, Montréal