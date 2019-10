CAZZARINI, Maria née Bardetti



Maria Bardetti (Cazzarini) est décédée samedi le 5 octobre, à l'âge de 92 ans, au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci.Elle était l'épouse bien-aimée de feu Romeo Cazzarini, la mère extraordinaire de Luigi (Maria Pina Cinquanta) et la grand-mère de Daniele et Laura (Jonathan). Elle laisse également dans le deuil sa soeur Rita, son frère Francesco, son beau-frère, sa belle-soeur, ses nièces, ses neveux ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille veut dire un merci spécial à tout le personnel du Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci pour les soins et la compassion.La famille recevra les condoléances au:ST-LÉONARDmercredi le 9 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h. Les funérailles auront lieu jeudi le 10 octobre à 11h, en l'église Notre-Dame-de-Pompei, suivies de l'inhumation au Cimetière de Laval.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Gracia, Fondation du diabète du Canada ou à l'Hôpital pour Enfants de Montréal seraient appréciés.