David Lemieux en action le 7 décembre

Le Québécois David Lemieux disputera son prochain combat lors de la finale d’un gala prévu le 7 décembre au Centre Bell contre un rival toujours indéterminé, a révélé l’entreprise de promotion Eye of the Tiger Management (EOTTM) en conférence de presse, mardi.

Toutefois, il est acquis que le pugiliste de Laval boxera chez les 168 lb. Ayant éprouvé des ennuis à respecter la limite dans la catégorie des moyens (160 lb), Lemieux (40-4-0, 34 K.-O.) en sera à un premier choc depuis sa victoire par K.-O. contre Gary O’Sullivan le 15 septembre 2018.

«Je suis très excité à l'idée de revenir me battre chez moi, devant mes proches et mes partisans. Je me sens au sommet de ma forme physique et j'ai l'intention de tout donner afin d'offrir une soirée mémorable aux amateurs de boxe», a déclaré dans un communiqué celui n’ayant pas livré de combat au Québec depuis le 26 mai 2018.

Makhmudov aussi de la partie

Le public pourra également voir à l’œuvre le poids lourd Arslanbek Makhmudov (9-0-0, 9 K.-O.), qui en découdra avec Samuel Peter (38-8-0, 31 K.-O.) dans une défense du titre NABF de la catégorie. Peter, un ancien champion du monde d'origine nigérienne, s'est frotté à quelques-uns des plus gros noms chez les poids lourds dont Wladimir et Vitali Klitschko ainsi que Hughie Fury.

Toujours chez les lourds, Simon Kean (17-1-0, 16 K.-O.) affrontera de son côté l'ex-champion du monde WBO Siarhei Liakhovich (27-7-0, 17 K.-O.). Représentant de la Biélorussie aux Jeux olympiques de 1996 et médaillé de bronze aux championnats mondiaux de 1997, Liakhovich a connu un parcours amateur impressionnant lors duquel il a présenté une fiche de 145-15. Il a poursuivi sa progression chez les professionnels se mesurant à l'élite de la division, dont Andy Ruiz fils, Deontay Wilder, Bryant Jennings et Shannon Briggs.

«Nous avons soigneusement sélectionné les athlètes qui prendront part à l'événement, basé sur la constance et la progression qu'ils ont connu au cours de l'année. Plusieurs de nos boxeurs nous ont réellement impressionnés, que ce soit par leur développement ou encore leurs performances», a précisé le grand patron d’EOTTM, Camille Estephan.

Enfin, Kim Clavel (10-0-0, 2 K.-O.) pourrait mettre la main sur sa première ceinture. Sadriddin Akhmedov (9-0, 8 K.-O.), Raphaël Courchesne (8-0, 3 K.-O.), Lexson Mathieu (6-0, 5 K.-O.), Mathieu Germain (17-1-1, 8 K.-O.), Avery Martin Duval (3-0, 2 K.-O.) et Adam Braidwood (14-2, 13 K.-O.) grimperont aussi dans l’arène. L’identité de leurs adversaires sera dévoilée dans les prochaines semaines.