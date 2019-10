Dindon à la citrouille épicée

Par : Chef Ben Kelly

Le dindon est la protéine de choix pour recevoir nos proches pour l’Action de grâce. C’est sans se poser de questions qu’on opte pour cette volaille car son format et sa méthode de cuisson sont parfaits pour se simplifier la vie quand on reçoit la famille pour le souper.

Voici un délicieux dindon aux saveurs d’automne facile à préparer et qui parfumera la maisonnée d’arômes de citrouille et d’épices.

Pour plus de recettes, visitez le PensezDindon.ca.

Portions :

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 3 à 4 heures

Ingrédients :

1 dindon de 10 à 14 lb

Ingrédients pour la farce :

1 tasse d’oignon émincé

2 tasses de courge musquée en cubes sans la peau

1 c. à thé de cannelle moulue

¼ de c. à thé de clou de girofle moulu

¼ de c. à thé de muscade moulue

1 c. à thé de gingembre moulu

2 c. à soupe de beurre, froid

2 tasses de pain brioché en cubes

2 à 4 c. à soupe de beurre, fondu

Ingrédients pour le nappage à la citrouille :

1 c. à thé de cannelle

¼ de c. à thé de muscade

1 c. à thé de gingembre moulu

¼ de c. à thé clou de girofle moulu

½ tasse de cassonade

½ tasse de purée de citrouille

1 tasse d’eau chaude

½ c. à thé de sel kasher

¼ de c. à thé de poivre noir moulu

Préparation :

Mélanger les ingrédients de la farce à la courge et farcir le dindon.

Combiner les ingrédients du nappage dans une casserole de taille moyenne et porter à ébullition.

Baisser le feu et laisser mijoter pendant 5 minutes. Éponger le dindon avec un essuie-tout et l’assaisonner avec le sel et le poivre.

Faire rôtir le dindon à 325 °F (163 °C) pour 20 minutes par livre ou jusqu’à ce qu’un thermomètre inséré dans la cuisse, la poitrine et l’aile indique une température minimale de 170 °F (77 °C).

Après la première heure de cuisson, et à toutes les heures suivantes, badigeonner le dindon avec le nappage à la citrouille

CONSEIL :

Pour un goût de citrouille plus prononcé, préparer un mélange d’épices à frotter en combinant les ingrédients suivants et en recouvrir le dindon avant de le mettre à rôtir.

1 tasse de purée de citrouille

½ c. à thé de cannelle

¼ de c. à thé de muscade

¼ de c. à thé clou de girofle moulu

1 c. à thé de gingembre

½ tasse de cassonade

½ tasse d’eau

¼ de c. à thé de sel