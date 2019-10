LANTAGNE, Dominique



Le 3 octobre 2019, à l'âge de 49 ans, est décédé monsieur Dominique Lantagne.Il laisse dans le deuil sa conjointe Sophie Dufresne, ses trois enfants Maxime, Ariane et Anthony, ses parents Claire Vallée (Jacques) et Georges Lantagne (Louise), son frère José, son neveux Alex, sa nièce Amélie ainsi que de nombreux parents et amis(es).La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 12 octobre 2019 dès 13h. Un hommage sera célébré au salon vers 17h.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison Victor-Gadbois.