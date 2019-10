Elizabeth May réaffirme son opposition au projet d’oléoduc, même via le fleuve

LONGUEUIL – Le Parti vert du Canada va appuyer le gouvernement du Québec dans sa volonté d’interdire tout projet d’oléoduc sur son territoire, a fait savoir sa cheffe Elizabeth May mardi.

En campagne à Longueuil, Mme May a soutenu que sa formation politique s’oppose à tous les projets d’oléoduc, y compris ceux qui traverseraient le fleuve.

«J’ai passé les 50 dernières années à me battre contre les pipelines et je me suis même fait arrêter en luttant contre Trans Mountain, a souligné Mme May. Les verts se sont toujours battus contre les oléoducs et s’y opposeront toujours, que ce soit au Québec, dans l’est ou dans l’ouest.»

La cheffe des verts en a profité également pour lancer des piques à la formation dirigée par Yves-François Blanchet. «Nous n’avons pas besoin d’un Bloc québécois, nous avons besoin d’un bloc vert», a-t-elle souligné.

Elle était accompagnée de son candidat vedette Pierre Nantel qu’elle qualifie d’ami, le décrivant comme «un Québécois fier qui reste debout pour l’intérêt du Québec».

Les deux ont fait savoir que la «question environnementale était l’enjeu le plus important au pays».

«Les Québécois sont massivement opposés à la construction d’un oléoduc qui menacerait notre fleuve. Les députés verts du Québec vont s’y opposer fermement», a-t-il dit dans un communiqué.

«Le Parti vert est le seul parti qui va nous sortir du commerce pétrolier et se tenir debout contre tous les oléoducs et gazoducs», a ajouté Mme May.