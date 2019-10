Incendie suspect dans un immeuble au centre-ville de Montréal

MONTRÉAL | Un incendie s’est déclaré dans un immeuble de trois étages, dans la nuit de lundi à mardi, dans l’arrondissement de Ville-Marie à Montréal.

Les flammes ont pris naissance vers 2 h 30 dans l’immeuble situé sur la rue Sainte-Catherine, près de la rue Saint-Christophe.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

Vers 7 h 30, le Service de sécurité incendie de Montréal indiquait que le feu avait été maîtrisé.

Personne ne se trouvait dans le bâtiment au moment de l’incendie. Personne n’a été blessé.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

«Des traces d’accélérant et d’effraction ont été observées sur la scène», a indiqué Véronique Comtois, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L’enquête a été transférée à la section des incendies criminels du SPVM et des enquêteurs se rendront sur place pour analyser la scène.

La rue Sainte-Catherine a été fermée entre les rues St-Hubert et Saint-André, et la rue Saint-André a été fermée entre les boulevards Maisonneuve et René-Lévesque.