La retraite pour Bastian Schweinsteiger

Le milieu de terrain du Fire de Chicago et ancienne vedette du Bayern Munich, Bastian Schweinsteiger, a annoncé sa retraite du soccer professionnel, mardi.

L’athlète de 35 ans a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux, deux jours après la conclusion de la saison de la Major League Soccer (MLS).

Ayant évolué à Munich de 2002 à 2015 et ensuite avec le Manchester United pendant moins de deux ans, Schweinsteiger a disputé les trois dernières campagnes de sa carrière dans la Ville des vents. En 2019, il a inscrit un but et trois mentions d’aide en 30 matchs, le Fire terminant au huitième rang de l’Association de l’Est.

Invité à la classique des étoiles de la MLS deux fois, l’Allemand a touché la cible à huit reprises en 85 parties à vie dans le circuit Garber. En Europe, il a aidé le Bayern à gagner la Ligue des champions en 2012-2013 et a remporté la Coupe du monde de la FIFA en 2014. Il avait pris sa retraite de la compétition internationale deux ans plus tard.