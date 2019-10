Mitch McConnell et Olivia Chao: un «power couple» bien discret

Si les observateurs de la politique américaine connaissent généralement assez bien Mitch McConnell, ils découvrent maintenant l'autre moitié d'un «power couple» très influent à Washington.

Olivia Chao est la secrétaire aux Transports de Donald Trump. Si pendant deux ans on a moins remarqué sa présence, l'épouse de Mitch McConnel se retrouve de plus en plus dans les manchettes pour les mauvaises raisons. La tourmente est telle autour de la seule personne du président qu'on oublie la relation problématique entre Chao et McConnell.

Pourquoi problématique? On considère de plus en plus que Mme Chao profite de sa fonction pour favoriser les intérêts du couple. Plus tôt en septembre on déclenchait une enquête sur son rôle dans la promotion d'une compagnie maritime appartenant à la famille. On apprend maintenant qu'elle favoriserait des proches ou des relations politiques du Kentucky (le couple y vit) qui souhaitent obtenir des subventions gouvernementales.

Pendant que presque tous les regards sont tournés vers l'enquête liée à la procédure de destitution, quelques journalistes braquent maintenant les projecteurs sur ce couple ambitieux dont la position est avantageuse.

Que Mitch McConnell prenne le temps de défendre les dossiers des électeurs du Kentucky est non seulement une attention noble, c'est la définition de son travail comme élu. Le problème réside dans le rôle que joue sa conjointe auprès de l'admnistration pour favoriser les initiatives supportées par McConnell.

