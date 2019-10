Patrick Marleau est de retour avec les Sharks

Les Sharks de San Jose se sont entendus avec l’attaquant Patrick Marleau sur les modalités d’un contrat d’une saison, mardi.

Le vétéran de 40 ans recevra un salaire de 700 000$. Il s’agit d’un retour pour Marleau avec l’équipe californienne, lui qui a porté les couleurs des Sharks de 1997 à 2017. Le deuxième choix au total de l’encan de 1997 avait d’ailleurs été le capitaine de l’équipe de 2003 à 2009.

C’est un revirement de situation à San Jose alors que le directeur général Doug Wilson avait déclaré que son équipe n’offrirait pas de contrat à Marleau, en septembre. Cette déclaration faisait suite à des images de l’attaquant s’entraînant avec ses anciens coéquipiers dans les installations des Sharks, cet été. Le dossier de 0-3 des «Requins» en ce début de saison a peut-être contribué à ce volte-face.

Marleau a évolué pour les Maple Leafs de Toronto lors des deux dernières campagnes de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il a ensuite été échangé aux Hurricanes de la Caroline en juin dernier. Ceux-ci ont ensuite décidé de racheter la dernière année de son entente lui valant en moyenne 6,5 millions $ par campagne et il est ainsi devenu joueur autonome sans compensation.

Pas de doute

En 2018-2019, le vétéran de 21 saisons a amassé 16 buts et 21 mentions d’aide pour 37 points en 82 matchs avec les Leafs. Même après avoir été libéré par les «Canes», Marleau était toujours persuadé qu’il avait sa place dans la LNH.

«Je ne suis définitivement pas prêt pour la retraite, avait-il dit à The Athletic à l’époque. Je pense toujours avoir du bon hockey devant moi. Je ne peux pas donner un nombre exact d’années, mais ce sera plus qu’une. J’en suis sûr.»

Thornton comblé

Dans le vestiaire des Sharks, le vétéran Joe Thornton sera assurément heureux d’accueillir Marleau, lui qui ne comprenait pas pourquoi son ancien coéquipier était toujours sans contrat.

«Il devrait jouer quelque part, avait-il dit au site web The Athletic, et ce, seulement quelques heures avant que son organisation le rapatrie. Je m’attends à ce qu’il se trouve un endroit prochainement. Il a patiné avec nous cet été et il est toujours l’un des meilleurs patineurs sur la glace.»

Thornton et Marleau ont évolué ensemble de 2005 à 2017 chez les Sharks.