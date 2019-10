Québec dans le tordeur

Créée en 2005 par Denise Filiatrault, la toujours très attendue revue de fin d’année 2019 Revue et corrigée s’installe à Québec début janvier pour la première fois de son existence. La capitale sera d’ailleurs au cœur de plusieurs sketches.

Tenant l’affiche annuellement au Théâtre du Rideau Vert, Revue et corrigée est une tradition pour les Montréalais depuis 15 ans. Le spectacle a fait ses preuves devant 150 000 spectateurs. Une nouvelle mouture revient dans la métropole pour 37 soirs dès le 26 novembre, avant six représentations à Québec dès le 8 janvier.

«J’avais hâte que ça vienne à Québec, a commenté mardi la directrice artistique Denise Filiatrault, lors d’une conférence de presse au Capitole. Ça fait plusieurs années que je demandais pourquoi on ne le faisait pas ailleurs. Je crois que ça va plaire. Ça fonctionne depuis 15 ans à Montréal.»

Même si la quarantaine de sketches prévus ratissent large dans l’actualité nationale et internationale, les producteurs ont demandé à ce qu’on intègre cette année plus de numéros inspirés de l’actualité de la capitale.

Avec Régis Labeaume et Catherine Dorion qui seront parodiés, on gage un petit deux qu’il sera question du troisième lien. Il pourrait aussi y avoir un clin d’œil aux frères Statsny.

Le producteur Paul Dupont-Hébert compare le marathon qu’est Revue et corrigée à un « Bye Bye live », avec environ 80 personnages qui seront interprétés par cinq comédiens, soit les piliers de la revue Suzanne Champagne et Marc St-Martin, ainsi que Julie Ringuette, François Parenteau et Martin Vachon.