Rugby : le Canada encore humilié

La formation canadienne a de nouveau fait piètre figure à la Coupe du monde de rugby, étant massacrée 66 à 7 par l’Afrique du Sud, mardi, à Kobe, au Japon.

Déjà éliminés, les représentants de l’unifolié ont ainsi encaissé un troisième revers en autant de parties depuis le début de la compétition. Ils avaient plié l’échine 48 à 7 devant l’Italie le 26 septembre avant d’être blanchis 63 à 0 par les célèbres All Blacks néo-zélandais, mercredi dernier.

AFP

AFP

Une dizaine d’essais, incluant sept en première demie, ont largement suffi aux Sud-Africains, qui possèdent d’excellentes chances d’accéder aux quarts de finale. Pour son premier départ de la Coupe du monde, le demi de mêlée Cobus Reinach a réussi le triplé le plus rapide de l'histoire de la compétition, s’exécutant trois fois entre les 10e et 21e minutes. Pour les perdants, qui tiraient de l’arrière 47 à 0 à la mi-temps, Matt Heaton a été à l’origine de leur seul essai.

«Les Springboks nous ont attaqués dès le départ et leur façon de faire nous a surpris, notamment au plan physique et de la vitesse. On n'a pas pu résister. On a dû réfléchir très vite à la mi-temps, parce qu'on avait perdu énormément dans les 15 premières minutes», a confié à l’AFP le sélectionneur canadien Kingsley Jones.

AFP

«À la mi-temps, on a parlé des 40 premières minutes. Je leur ai expliqué qu'il n'y avait plus grand chose à faire pour celles-ci. Tout ce qu'il nous restait à faire, c'est de revenir et de voir comment on pouvait s'en sortir après», a-t-il ajouté.

Le Canada tentera d’éviter de conclure dans la cave du groupe B en affrontant la Namibie, samedi. Les deux pays n’ont pas gagné une seule fois lors de ce tournoi.