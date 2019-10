Un nombre record de femmes dans les équipes de direction

Katia Vermette - 37e AVENUE

Une récente étude indique que les femmes sont plus nombreuses que jamais à occuper des postes de direction. Zoom sur les faits saillants de ce coup de sonde.

Même si elles n’ont toujours pas atteint la parité, les femmes sont de plus en plus présentes dans les équipes de direction. C’est du moins ce que révèle le rapport sur la place de la gent féminine dans les entreprises, publié plus tôt cette année par la firme Grant Thornton.

Vers une plus grande diversité de genre

Dans le rapport, dont les résultats se basent sur 4 900 entrevues et sondages menés auprès de hauts dirigeants établis dans 35 pays, on apprend notamment que 87 % des entreprises ont désormais au moins une femme au sein de leur équipe de direction. Il s’agit d’une hausse de 20 % depuis cinq ans.

En outre, plus d’un poste de haute direction sur quatre (29 %) est aujourd’hui occupé par une femme. Cette augmentation de 5 % par rapport à 2018 confirme la présence record des femmes à des postes clés dans des entreprises situées aux quatre coins du monde.

Les pays de l’Europe de l’Est et de l’Amérique du Nord affichent la plus grande diversité de genre dans les directions d’entreprises ; les femmes y occupent respectivement 32 % et 31 % des postes. La plus faible proportion est observée en Amérique latine, où seulement 25 % des hauts dirigeants sont des femmes.

Plus près de chez nous, le Canada fait bonne figure en matière de diversité de genre. Selon Statistique Canada, 35,1 % des gestionnaires et 32,6 % des hauts dirigeants sont des femmes.

Une progression plus facile en ressources humaines

Même si l’on retrouve des femmes dans la plupart des équipes de direction, leur progression vers des postes de grandes responsabilités semble plus facile dans certains départements. C’est le cas, par exemple, des ressources humaines, où 43 % des hauts dirigeants sont des femmes.

Au contraire, les femmes demeurent peu nombreuses à occuper des postes de directrice générale, de directrice des ventes et de directrice de l’information.

Des barrières à l’ascension des femmes

Les femmes gestionnaires doivent surmonter plusieurs embûches lorsque vient le temps de faire progresser leur carrière. Parmi les obstacles cités dans le rapport, on note le manque de temps pour développer leurs compétences en raison des nombreuses responsabilités liées à l’emploi, les rares occasions d’essor professionnel, de même que les obligations familiales et personnelles.

Néanmoins, il est reconnu que la présence des femmes dans les équipes de direction a plusieurs répercussions positives dans le monde des affaires, entre autres en favorisant le déploiement de produits et de services innovants et l’atteinte de meilleurs résultats financiers.

Alors que de plus en plus d’entreprises mettent en place des politiques visant à encourager la diversité dans les postes de gestion, atteindrons-nous bientôt la parité ?