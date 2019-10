TREMBLAY, Mgr Gérard, PSS



A été rappelé à Dieu le 28 septembre 2019, à Montréal, à l'âge deNé à Montréal le 27 octobre 1918, ordonné prêtre le 16 juin 1946, incardiné au diocèse catholique de Montréal, admis dans la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice en 1949, et ordonné évêque le 22 mai 1981. Il était évêque auxiliaire émérite de Montréal depuis 1991.Outre ses confrères évêques, la communauté du diocèse de Montréal et sa famille spirituelle, il laisse dans le deuil sa parenté, notamment ses neveux et nièces, ainsi que ses amis.Son cercueil sera exposé le vendredi 11 octobre de 14 h 30 à 17 h et de 19 h à 22 h au :2065 RUE SHERBROOKE OUESTMONTRÉAL, QUÉBEC, H3H 1G6(Metro Guy-Concordia)L'Eucharistie des funérailles, présidée par S. E. Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, sera célébrée le samedi 12 octobre 2019 à 10 h 30 à la chapelle du GSM. (Ouverture des portes à 9 h). L'homélie sera prononcée par S. E. Mgr Émilius Goulet, PSS, archevêque émérite de Saint-Boniface.L'inhumation aura lieu en la nouvelle crypte des évêques à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, le mardi 15 octobre 2019 à 14 h 30.Dans la foi, Les Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal partagent l'espérance qui nous unit au mystère de la mort et de la résurrection du Christ, renouvelé dans la célébration de l'Eucharistie. Ils vous invitent à manifester votre solidarité par la prière et l'action de grâces pour la vie et pour le ministère sacerdotal que Mgr Gérard Tremblay a exercé pendant 73 ans.LAURENT THÉRIAULT