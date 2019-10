AUGER, Caroline



À Châteauguay, le 6 octobre 2019, âgée seulement de 27 ans, est décédée Caroline Auger.Elle laisse dans le deuil son fils Lukas, ses parents Richard et Joane, ses frères Ricky (Christine) et Danny (Chloé), ses nièces Evie et Lee, la famille Trottier, son chien Happy, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 12 octobre à compter de 12h30, suivi d'un hommage à 16h30, en la chapelle du complexe.En sa mémoire, des dons à la fondation Néz pour vivre seraient appréciés.