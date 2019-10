BIZIER, Rosaire



De Chertsey, le 29 septembre dernier à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Rosaire Bizier, conjoint de fait de Marguerite Séguin Ouellette.Il laisse dans le deuil les fils de Marguerite: Daniel, Richard et Benoit Seguin ainsi que ses trois soeurs Juliette, Marie-Paul et Marielle, parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le samedi 19 octobre prochain de 10h à 12h et de 14h à 17h au418 BOUL. LABELLEROSEMÈRE, QC J7A 3R8Un dernier hommage lui sera rendu, le jour même, à la chapelle du salon dès 17h.