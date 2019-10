CARRIÈRES, André



À Montréal, le mercredi 2 octobre 2019 est décédé, à l'âge de 76 ans, André Carrières, époux de Nicole Colpron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Hélène (Clément) et Martine, son beau-fils Jacques (Christiane), son frère Normand (Rose-Marie), ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 11 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22 et le samedi 12 octobre dès 10h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 12h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital général juif au docteur Cristiano Ferrario pour le fonds de recherche sur le cancer, seraient appréciés.