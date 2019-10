RENAUD, Marcel



De Montréal, le 22 septembre 2019, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Marcel Renaud, fils de feu monsieur Roger Renaud.Il laisse dans le deuil sa mère Pauline Boisclair, ses trois soeurs: Huguette (Jack), Sylvie (Bobby) et Diane (Daniel), ses neveux et nièces: Valérie, Cindy et François ainsi que leurs enfants Bianca, Maïka, Jessy, Mila, son filleul Frédérique et autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie.