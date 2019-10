PARÉ, née CHARTIER, Monique



Au Manoir de Verdun, le 1er octobre, est décédée à l'âge de 87 ans, Mme Monique Paré (née Chartier).Outre son époux adoré, Gilles Paré, elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Amy, et feu Laurinda), Diane (Richard), ses petits-enfants Julien (Justine), Pierre-Marc (Corina), André-Philippe (Marianne), Vincent et Alycia, son arrière-petit-fils Enzo, ainsi que sa chatte Fifille.Les personnes qui désirent rendre hommage à la vie de Monique et son dévouement envers les autres sont invités par la famille le lundi 14 octobre, de 13 h à 17 h au salon :4500, RUE DE VERDUN, VERDUN, H4C 1M3514.367.8387L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.Des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou autre organisme de votre choix seraient appréciés.