PIGEON, Jacqueline



À son domicile de Longueuil, le 2 octobre 2019, est décédée à l'âge de 69 ans, Mme Jacqueline Pigeon, fille de feu Léopold Pigeon et de feu Cécile Lajeunesse.Elle laisse dans le deuil son conjoint Normand Aubin, sa fille Caroline Pigeon (Mario Tosco), son fils Alexandre Pigeon (Judith Racine), ses deux petits-enfants Cédric et Cassandra Tosco. Elle laisse également dans le deuil le père de ses enfants Steve Katinoglow ainsi que le fils de son conjoint Daniel Aubin, ses soeurs : Solange, Francine, Louise, Liette, Guylaine, Lorraine, Brigitte, Dominique et leur conjoint ainsi que plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis. Elle était la soeur de feu Marcel.La famille accueillera parents et ami(e)s à la :4 RUE ST-ANDRÉ, VERCHÈRESle vendredi 11 octobre de 19:00 à 21:00 et le jour des funérailles à compter de 9:00. Les funérailles seront célébrées le samedi 12 octobre à 11:00 en l'église St-François-Xavier de Verchères suivies de la crémation.La famille apprécierait des dons à Myélome Canada, 1255 Trans-Canada, bureau 160, Dorval, Qc, H9P 2V4.S. JACQUES & FILS INC. VERCHÈRESTél: 450-583-3511