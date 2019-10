BOIVIN, Bernard



Au CHUS Hôtel-Dieu de Sherbrooke, le 1er octobre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé Monsieur Bernard Boivin, demeurant à Sherbrooke, autrefois de Beloeil.Monsieur Boivin laisse dans le deuil sa conjointe Pauline Corriveau et sa fille Carol ainsi que les membres des familles Boivin et Corriveau, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille tient à remercier Dr N. Guyen oncologue et Dr Isabelle Boulais pour tous les excellents soins prodigués à Monsieur Boivin.En guise de sympathie, des dons à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal, Québec, H3A 3S5 seraient grandement appréciés.La famille vous accueillera au :4230 RUE BERTRAND-FABI, SHERBROOKEle samedi 12 octobre 2019 de 12h30 à 13h00. Une cérémonie suivra à 13h00 à la chapelle du même endroit.