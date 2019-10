DION, Elisa née Kolly



À Laval, le 5 octobre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Elisa Kolly, épouse de feu Henry Dion.Elle laisse dans le deuil ses fils Normand (Yvonne), Jean (Pierrette), Claude (Margaret) et Robert, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses frères, ses soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 11 octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 12 octobre dès 9h30 au complexe funéraire :FABREVILLE, LAVAL450-473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 12 octobre à 11h en l'église Saint-Ferdinand à Fabreville, Laval.