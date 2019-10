DUMAIS, Claude



Le 30 septembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur Claude Dumais. Il laisse dans le deuil son épouse Madame Lise St-Pierre, ses enfants Alain (Josée), Suzanne (feu Normand) et Chantal (Patrick), ses petits-enfants Jean-Philippe, Guillaume, Olivier, Julien, William et leur conjoint(e).Il laisse également dans le deuil ses arrière-petits-enfants Éliane et Noah, sa soeur Françoise, son frère Roger, autres parents et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 av. des Perron, Auteuil, Laval,le dimanche 13 octobre 2019 de 12h30 jusqu'au moment de la liturgie de la Parole à 17h30 en salon.Au lieu des fleurs, des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.