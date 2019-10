PAPINEAU, Jeannine



À Laval, le 10 septembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Jeannine Papineau.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Mario, Lyne Hébert (Claude Gingras), ses deux petits-fils, Pasqual St-Onge et Julien Hébert, son arrière-petit-fils, Maxime St-Onge, sa soeur, Denise Papineau (feu Roger Gariépy), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le mardi 15 octobre 2019 de 16h30 à 17h30 et de 18h30 à 20h00 à la:Une cérémonie hommage aura lieu le même jour à 20h00 en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Laval.