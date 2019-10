VALOIS, Guy



De St-Barthélémy, le 7 octobre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Guy Valois, époux de feu Mme Laura St-Antoine.Il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Danielle René) et Ghislain (Francine Céré), ses petits-enfants Véronique, Martin et Michaël, ses arrière-petits-enfants, Elisa, Samuel et Nathan ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église de la Purification le samedi 12 octobre à 11h. La famille sera présente dès 10h pour recevoir vos condoléances.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.