DESCHÊNES, Lise



De Chambly, le 29 septembre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Lise Deschênes, conjointe de feu Gérard Marcil (épouse de feu Yves Mercier).Elle laisse dans le deuil ses enfants Line (Michele) et Stéphane, ses petits-enfants Samuel et Anna, ses frères et soeurs Madeleine (feu Claude), Pierrette (feu Marcel) et feu Victor (Ginette) ainsi que de nombreux beaux-frères et belles-soeurs, cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 12 octobre 2019 de 14h00 à 16h00 suivi d'une liturgie de la Parole en la salle commémorative du complexe à 16h00.En guise de sympathies, la famille vous invite à envoyer des dons à la Fondation Santé du Haut-Richelieu.