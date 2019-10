LALIBERTÉ, Jean-Paul



De Varennes, le 5 octobre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé Monsieur Jean-Paul Laliberté, époux de Madame Rita Villiard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain (France), Christian (Claudy), Serge (Jeannine) et Nathalie (Steve), ses onze petits-enfants, ses neuf arrière-petits-enfants, ses soeurs et frères ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le lundi 14 octobre 2019 de 10h00 à 16h00 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h00 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de La Maison Victor-Gadbois pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Maison Victor-Gadbois serait apprécié en la mémoire de Jean-Paul Laliberté.