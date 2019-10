MORISSETTE, Guy



De St-Rémi, le 6 octobre 2019, est décédé M. Guy Morissette, à l'âge de 69 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Éric et Yannick (Mélanie), ses petits-enfants Jade et Tommy, la mère de ses enfants Ginette, sa soeur Nicole (Jean-Pierre), sa filleule Brigitte, sa nièce Caroline ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire:Tél: 450-632-1515Selon ses volontés, il n'y aura aucune cérémonie.