GINGRAS, Yvon



À Montréal, le jeudi 3 octobre 2019 est décédé, à l'âge de 75 ans, Yvon Gingras, époux de Francine Guilmaine.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Annie (André), son fils Stéphane (Mélany), ses petits-fils Émile et Anthony, son frère Bernard, sa soeur Céline ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 12 octobre 2019 de 14h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don en sa mémoire à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.