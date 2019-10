CHARRON, Edmond Louis



À Châteauguay, le 4 octobre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Edmond Louis Charron, époux de feu Mme Lise Corbeil Charron.Il laisse dans le deuil ses enfants Guy (Élise Beauregard), Pierre (feu Danièle Bouchard), Marc (France Brousseau), feu Claude (Guylaine Poupart), Sylvie (Frank Szakszon) et Lucie (Serge Forest), ses petits-enfants Marc-André, Maxime, Anne-Julie, Émilie, Sophie, François-Luc, Sarah et Karine, son arrière-petite-fille Juliette, son frère et ses soeurs Jeannine (feu Clovis), Constance (feu Marcel), feu Lucille (feu Adjutar), Jean et Louise (Jean-Luc), sa belle-soeur Françoise Archambault (feu Robert Corbeil), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraireST-CONSTANTTel.: 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le samedi 12 octobre de 13h à 16h, suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe dès 16h.En sa mémoire, des dons à la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge seraient appréciés.