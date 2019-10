FORTIER, Mario



À Repentigny, le 4 octobre 2019, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Mario Fortier, époux de madame Marysa Beaulieu.Il laisse dans le deuil ses enfants: Lizianne Fortier (Pascal Rheault) et Léandre Fortier, sa petite-fille Rose Elizabeth Rheault, sa famille immédiate, ses amis et les amateurs de ses mots-croisés uniques.Mario Fortier a travaillé pour les magazines de Quebecor pendant de nombreuses années - son travail était sa véritablement sa passion. À travers ses mots, il a su guérir plusieurs maux. Il était notamment l'auteur de la grille de mots-croisés Les mots à maux dans le Journal de Montréal. Mario Fortier a été journaliste de 1990 à 2003, il a réalisé plus de 3000 entrevues pour les différents de magazines de Quebecor et était concepteur des jeux jusqu'en 2016. Il a créé plus de 30000 définitions originales de mots-croisés pour les cruciverbistes du Québec. Il était également le créateur du jeu Alphabetor: jeu de lettres révolutionnaire de 50 jeux en 1.Nous aimerions inviter les lecteurs et les cruciverbistes, qui le désirent, à lui rendre un dernier hommage en lui rendant visite au complexe funéraire:le samedi 12 octobre 2019 de 13h à 18h.Nous invitons les amoureux des mots, tout comme lui, à offrir un don en son nom à la Fondation pour l'Alphabétisation en son nom.Le grand verbicruciste et journaliste Mario Fortier vous dit un dernier mot: