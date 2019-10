PAQUETTE, Ginette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Ginette Paquette, conjointe de M. Marcel Lambert, survenu à l'Hôpital Pierre-LeGardeur, le 5 octobre 2019, à l'âge de 76 ans. Elle s'en va rejoindre son fils Maxime.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses filles Anik (Paul Chow) et Karine (Norman Tam), ses beaux-enfants Andrew, Thérésa et Michael, ses petits-enfants Marjolaine, Jérémie, Edouard, Addison et Mila, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 11 octobre 2019 de 15h30 à 18h à laS'en suivront les funérailles qui seront célébrées à 18h en la salle Diamant de la Résidence funéraire de Laval.La famille tient à remercier le Docteur Thibault ainsi que l'équipe des soins de l'Hôpital Pierre-LeGardeur.