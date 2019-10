GRAND MAISON, Réal

De Mirabel, le 26 septembre 2019 à l'âge de 74 ans, est décédé M. Réal Grand Maison, époux de Pierrette Beaulne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Benoit (Josée), Sylvie (Marc-André) et Manon, ses petits-enfants : Olyvier, Jonatan, Joanie, Michaël, Didier, Tommy et Mathieu, ses quatre arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 11 octobre de 19h à 22h et le samedi 12 octobre dès 11h au complexe funéraire :(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu le samedi 12 octobre à 14h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pallia-vie.