RENAUD Thérèse (née Contant)



À l'âge de 94 ans, notre maman nous a quittés en tout sérénité, en ce dimanche 6 octobre 2019, épouse de feu Albert Renaud.Elle est la mère de Louise (Roger Fecteau), Jacques (Claire Gauthier), Claude (Jocelyne Giroux) et Guy (Chantal Bergevin). Elle restera dans le souvenir de ses petits-enfants, Simon (Cynthia), Véronique (Michel), Isabelle (Pascal), Jean-François, Martin (Jessica), Patrick (Karine) et Bruno, de ses arrière-petits-enfants, ainsi que de sa nièce chérie Monique Gratton (Réal) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 12 octobre 2019 de 10h à 16h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le samedi 12 octobre 2019 à 16h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, maman aurait préféré un don à la Société canadienne du cancer ou à l'Institut de Cardiologie de Montréal en sa mémoire.