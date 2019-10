BOILEAU, Jacques



À Montréal, le lundi 7 octobre, à l'âge de 91 ans, est décédé Jacques Boileau, époux de Rita Thibault, père de feu Pierre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Manon (Jean-Marc) et Lise (Alan), ses petits-enfants : Isabelle (Victor), François (Catherine), Vanessa (Donny), Justin et Sébastien, ses arrière-petits-enfants Livio, Victoria et Élisa, son frère Aurèle (Joyce), ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le vendredi 11 octobre de 17h à 21h; le matin des funérailles, dès 9h. Les funérailles seront célébrées en l'église Sainte-Gertrude (11891, Ste-Gertrude, Montréal, Qc) le samedi 12 octobre à 11h.Un don à la Société Canadienne du cancer serait apprécié.