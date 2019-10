GAUTHIER, Denis



De Boisbriand, le 1er octobre 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé Denis Gauthier, époux de feu Francine Demers.Il laisse dans le deuil ses filles Annie et Maude, sa petite-fille Maxim, son frère Gérald (Yvette), ses soeurs Francine, Monique, Lorraine (Michel), cousins, cousines, neveux et nièces, beaux-frères, belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 14 octobre de 13h à 16h aux:418 BOUL. LABELLE, ROSEMÈRE, J7A 3R8