André Forcier honoré au FNC

MONTRÉAL – Vaste panorama du septième art actuel, le Festival du nouveau cinéma (FNC) a eu droit à son coup d’envoi mercredi soir, à Montréal.

La 48e édition de l’événement a été lancée au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts avec la projection du drame «Guest of Honour», plus récent long métrage du réalisateur canadien Atom Egoyan qui a précédemment été offert à Venise et Toronto.

Le visionnement était précédé d’un hommage au cinéaste québécois André Forcier, dont trois œuvres seront présentées durant le FNC: sa nouveauté «Les fleurs oubliées» mettant en vedette Roy Dupuis, ainsi que ses films «L’eau chaude, l’eau frette» et «Le vent du Wyoming» en version restaurée.

Ces trois titres font partie d’une riche programmation comprenant 300 propositions émanant de 72 pays. Les cinéphiles peuvent notamment assister à plus de 60 premières.

Le FNC se poursuit jusqu’au 20 octobre. Signé Roger Frappier, le documentaire «Chaakapesh» s’intéressant au travail du chef Kent Nagano avec les musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal viendra clore le rendez-vous.

Pour consulter l’horaire détaillé: nouveaucinema.ca .