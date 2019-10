CORRIVEAU, Monique



À Montréal, le 3 octobre 2019 est décédée à l'âge de 82 ans, Monique Corriveau, épouse de feu Roger Pépin.Elle laisse dans le deuil ses soeurs et frères, ses belles-soeurs et beaux-frères, ses nièces et neveux ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 12 octobre 2019 dès 10h en l'église Sts-Martyrs-Canadiens, 2230 Sauriol, Montréal pour recevoir vos témoignages de sympathie, suivi d'une célébration à 11h.Un don à la Fondation de l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal serait apprécié au lieu de fleurs.450 443-6667www.salonfunerairelfc.com