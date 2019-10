ROCHON PATRY, Yvette



De St-Jovite, le 21 septembre dernier à l'âge de 93 ans, est décédée madame Yvette Patry épouse de feu Joseph Rochon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Paul (Francine), Francine (Lucien), Diane (Bertrand), Robert (Christiane) et Michel (Céline), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, son frère Paul, sa soeur Lucienne, cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le 22 octobre prochain dès 10h, suivront les funérailles dès 11h en l'église de St-Jovite située au 940, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, QC, J8E 3J8. L'inhumation aura lieu le jour même, après les funérailles, au cimetière de Saint-Jovite.